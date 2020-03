Yli 3 000 ihmistä menettänyt henkensä koronaviruksen kynsissä, WHO varoittaa viruksen globaalista leviämisestä – eurooppalaiset lentoyhtiöt vähentäneet lentoja

Maailman terveysjärjestö WHO ilmaisi maanantaina huolensa uuden koronaviruksen leviämisestä Kiinan ulkopuolella. Tähän mennessä virukseen on maailmanlaajuisesti kuollut yli 3 000 ihmistä, joista valtaosa on kiinalaisia. Virustartunnan on saanut lähes 90 000 yli 60 maassa. Kiinassa tartuntojen määrä on yli 80 000.