Korona runtelee Irania, Sveitsi riensi hätiin – ruoka- ja lääkeavustusten ei tarvitse kompastua Yhdysvaltain määräämiin talouspakotteisiin

Iranilla on ollut suuria puutteita sairaanhoidollisista tuotteista sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti uudelleen Iranin vastaisia talouspakotteita vuonna 2018.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki ovat myös valmiita tarjoamaan hätärahoitusta sitä tarvitseville maille koronaviruksen vastaiseen työhön. Vaikka mailta täytyy ensin tulla rahoituspyyntö, IMF:llä ja Maailmanpankilla on jo valmiit suunnitelmat.

– Meillä on useita rahoitusinstrumentteja, joita voidaan käyttää, sanoi IMF:n tiedottaja Gerry Rice tänään.

Iranissa kuollut Kiinan jälkeen eniten ihmisiä koronavirukseen

Iranin terveysministeriö ilmoitti tänään, että koronavirukseen on kuollut 26 ihmistä eli eniten Kiinan jälkeen.

Virustartunnan saaneiden määrä Iranissa on ministeriön mukaan noussut 245:een, ja heidän joukossaan on yksi maan seitsemästä varapresidentistä. Myös Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden ja ulkomaanasioiden komitean puheenjohtaja on sairastuneiden joukossa. Jo aiemmin kerrottiin, että apulaisterveysministerillä oli todettu koronavirus.

Iranin viranomaiset ovat julistaneet kotimaan matkailussa rajoituksia niille, joilla on todettu tai epäilty virustartunta.

Saudi-Arabia ilmoitti tänään, ettei myönnä toistaiseksi viisumia pyhiinvaeltajille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Vuosittain Saudi-Arabiassa käy miljoonia pyhiinvaeltajia islamin pyhillä paikoilla Mekassa ja Medinassa.

Saudi-Arabia on keskeyttänyt viisumien myöntämisen myös ihmisille, jotka tulevat maista, joissa on todettu koronavirustartuntoja.

Toistaiseksi Saudi-Arabiassa ei ole todettu yhtäkään tartuntaa, mutta se on ollut huolissaan viruksen mahdollisesta leviämisestä lähimaista.

Espanjassa tutkitaan mahdollista paikallista tartuntaa

Espanjassa tutkitaan ensimmäistä mahdollista tapausta, jossa koronavirus on saattanut tarttua paikallisesti. Yksi potilas on vakavasti sairas.

Kolme ihmistä on sairaalassa, kaksi Madridissa ja yksi Sevillassa. Kukaan heistä ei ole matkustanut koronaviruksen pahimmilla alueilla, eikä heillä ole viranomaisten mukaan ollut yhteyttä tiedossa olevaan potilaaseen.

Espanjassa on tullut tietoon 17 koronavirukseen sairastunutta, joista 12 on joko italialaisia tai ihmisiä, jotka ovat olleet Italiassa.

Kanariansaarten Teneriffalla noin 130 turistia pääsi lähtemään hotellista, jossa majoittuneilla oli aiemmin todettu koronavirustartuntoja. Viranomaisten mukaan he pääsivät lähtemään testauksen jälkeen.

Euroopassa koronavirus on levinnyt pahimmin Italiassa, jossa tartunnan saaneita on yli 520. Viruksen seurauksena on kuollut ainakin 14 ihmistä.

Koronavirus on levinnyt jo yli 45 maahan, ja virustartunnan on saanut noin 81 000 ihmistä. Kuolleita on yli 2 760, joista Kiinan ulkopuolella yli 40.

Tartunnan saaneita on muissa maissa kuin Kiinassa noin 2 900.