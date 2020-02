Koronavirus levinnyt jo kymmeniin maihin – Kiinassa lähes 3 000 kuolonuhria

Nyt tartuntoja on ollut reilusti yli 30 maassa.



Sen sijaan Kiinassa, josta koronavirus lähti leviämään, tilanne näyttäisi paranevan. Viime vuorokauden aikana virukseen on Kiinassa kuollut 52 ihmistä, mikä on alhaisin päivittäinen luku kolmeen viikkoon.



Pekingissä karanteenejä

Nyt päivittäin kaikissa muissa maissa yhteensä todetaan virustartuntoja enemmän kuin Kiinassa. Tiistaina Kiina kertoi 411 uudesta tartunnasta, kun niitä oli muualla maailmassa 427, kertoi Maailman terveysjärjestö WHO.



Kiinassa on kuollut viruksen seurauksena tähän mennessä reilut 2 700 ihmistä. Kiinan ulkopuolella kuolleita on nelisenkymmentä. Virustartuntoja on tähän mennessä todettu kaikkiaan noin 80 000, joista Kiinan ulkopuolella lähes 2 800.



Kiina ilmoitti keskiviikkona, että kaikista koronavirusepidemian kouriin joutuneista maista Pekingiin tulevien ihmisten on mentävä oma-aloitteisesti kahden viikon karanteeniin.



Italiassa 12 ihmistä on kuollut virukseen



Italia on koronaviruksesta pahimmin kärsivä maa Euroopassa. Tähän mennessä virukseen on kuollut 12 ihmistä. Tartunnan on saanut yli 370 ihmistä, kertoivat maan terveysviranomaiset. Kaikki virukseen kuolleet ovat olleet joko vanhempia ihmisiä tai kärsineet jo valmiiksi jostain perussairaudesta.



Viruksen pahimpana keskittymänä Italiassa pidetään tällä haavaa kuutisenkymmentä kilometriä Milanosta etelään sijaitsevaa Codognon kaupunkia. Se ja kymmenen muuta kaupunkia Lombardian alueella on eristetty viruksen vuoksi. Viruksen kerrottiin levinneen myös Sisiliaan, Toscanaan ja Liguriaan Luoteis-Italian rannikolla.



Koronaviruksen leviämisestä huolimatta Italian naapurimaat eivät ole sulkeneet rajojaan. Sen sijaan monien maiden hallitukset ovat kehottaneet kansalaisiaan siirtämään matkojaan.



Yli 200 000 testataan Etelä-Koreassa



Aasiassa Etelä-Korea on Kiinan jälkeen pahimmin koronaviruksesta kärsinyt maa. Etelä-Korea kertoi keskiviikkona testaavansa yli 200 000 Shincheonji-uskonlahkon jäsentä mahdollisen tartunnan varalta. Jos heillä on kuumetta tai hengitystieinfektion oireita, he joutuvat kotikaranteeniin, kertoi maan apulaisterveysministeri Kim Gang-lip.



Lahkoon kuuluvalle 61-vuotiaalle naiselle nousi kuume jo helmikuun 10. päivä, mutta hän ehti osallistua ainakin neljään jumalanpalvelukseen lahkon pääpaikassa Daegussa ennen kuin tauti diagnosoitiin. Etelä-Korean viranomaiset kertoivat keskiviikkona yli 280 uudesta tartunnasta, joista yli 80 prosenttia oli juuri Daegussa.



Iranissa lähes 20 kuolonuhria

Liki 1 300 ihmistä on sairastunut koronaviruksen seurauksena Etelä-Koreassa. Tautiin on tähän mennessä kuollut 12 ihmistä.



Pakistan ilmoitti keskiviikkona kahdesta koronavirustartunnasta. Toisessa niistä oli kyse 22-vuotiaasta miehestä, joka oli ollut Iranissa.



Iran on ilmoittanut 19 ihmisen kuolleen virukseen. Keskiviikkona Iranin viranomaiset ilmoittivat kotimaan matkailun rajoituksista ihmisille, joilla on todettu tai joilla epäillään virustartuntaa.