Koronavirus jatkaa leviämistään Euroopassa: uusia tartuntoja löydetty Virosta ja Tanskasta – virolaismiehen kanssa bussissa matkustaneita jäljitetään

Virossa on todettu ensimmäinen koronavirustartunta, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Virossa asuva Iranin kansalainen oli matkustanut bussilla Latvian Riiasta Viroon keskiviikkona. Hän on tällä hetkellä hoidettavana ja eristettynä tallinnalaisessa sairaalassa. Viranomaiset yrittävät jäljittää miehen kanssa samassa bussissa matkustaneita. Hän oli matkustanut Lux Express yhtiön bussilla Riikasta Tallinnaan, lennettyään ensin Iranista Turkin kautta Latviaan.

Tanskassa ensimmäinen tartunta

Myös Tanskasta on löydetty ensimmäinen koronavirus. Tanskan viranomaisten mukaan koronaviruksesta sairastunut tanskalaismies oli ollut lomalla Pohjois-Italiassa.

Italiassa koronavirus on viime päivinä levinnyt ripeimmin Euroopassa. La Repubblica -lehden mukaan tartunnan saaneita olisi maassa nyt yhteensä noin 450. Nousua keskiviikkona kerrottuihin tapauksiin on vajaat sata kappaletta. Viruksen seurauksena on kuollut yhteensä 12 ihmistä.