Koronaviruksen "syntysija" yhä eristettynä – täältä kaikki alkoi: "Sen ei pitäisi levitä enää ihmisten keskuudessa, kun markkina-alue on suljettu"

Kiinan viranomaiset kertoivat varhain tänä aamuna noin sadasta uudesta koronavirustartunnasta, joista noin 74 oli kirjattu Hubeissa. Maakunnan uusien tartuntojen luku on alhaisin sen jälkeen kun eristystoimet tammikuun lopulla alkoivat, kertoo uutistoimisto AFP.

Kiina kertoi myös 28 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Maassa on viranomaisten antamien tietojen mukaan kuollut viruksen seurauksena nyt 3 070 ihmistä.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on todettu noin 102 000, joista yli 80 000 Kiinassa.