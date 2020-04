Kiina huolissaan "hiljaisista" koronan kantajista – pyrkii jäljittämään entistä tehokkaammin

Kiinan kansallisen terveyskomission mukaan 1 104 oireetonta taudin kantajaa on tällä hetkellä lääketieteellisen tarkkailun alaisina. Todellisuudessa heitä lienee siis enemmän.

Uusia tartuntoja on raportoitu etenkin ulkomailta palaavilta.

Eilen maa avasi suljettuna olleen Wuhanin kaupungin. Wuhan on maailman ensimmäinen paikka, jossa koronavirustartunta ensimmäisen kerran havaittiin.



Myös muualla Aasiassa tartunnat ovat olleet laskusuunnassa. Etelä-Koreassa on vahvistettu 39 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertovat muun muassa CNN ja Guardian.