Koronaviruksen mysteeri: Kummallisen valikoiva vitsaus – miksi se on vaarallinen vain joillekin?

Science-sivusto pohtii, että uusi koronavirus on kummallisen – ja samalla traagisen valikoiva. Vain jotkut tartunnan saaneista sairastuvat. Virus on tappanut myös perusterveitä nuoria potilaita, vaikka iäkkäät ihmiset ovat olleet selvästi riskiryhmässä.

Onko vastaus geeneissä?

Science-sivusto kertoo, että tutkimus on parhaillaan käynnissä ja siihen kuuluu tuhansia osallistujia. Ihmisten DNA:ta on kerätty esimerkiksi Italian epidemia-alueelta.

Tavoitteena on verrata vakavasti sairastuneiden, aiemmin terveinä olleiden potilaiden DNA:ta sellaisten koronakantajien DNA:han, joilla ei ole oireita.

Artikkeliin on haastateltu Helsingin Yliopiston Molekyylilääketieteen (FIMM) instituutin tutkijaa Andrea Gannaa. Hänen mukaansa ihmisten geneettinen herkkyys koronavirukselle on vielä tässä vaiheessa erittäin avoin kysymys. Tutkimus on kuitenkin käynnissä.