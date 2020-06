Koronavirukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu jo yli puoli miljoonaa – WHO: "Pahin on vielä edessä"

Koronaviruspandemia ei puolen vuoden jälkeen ole vielä lähelläkään loppuaan, sanoi Maailman terveysjärjestö WHO maanantaina. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti, että pahin on vielä edessä.

Epidemia kiihtyy USA:ssa ja Intiassa

Eniten kuolemia ja tartuntoja on tilastoitu Yhdysvalloissa. Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu maassa yli 125 000 ja tartuntoja varmistettu yli 2,5 miljoonaa.

Lukuisissa osavaltioissa on havaittu huomattavia piikkejä tartuntojen määrässä. Monessa osavaltiossa, joissa tartunnat ovat kovassa nousussa, on pulaa tartuntojen jäljittäjistä, kertoi yhdysvaltalainen CNN maanantaina.

Mumbaissa rajoitusten kestoa on tilanteen pahenemisen vuoksi pidennetty kuukaudella. Kokonaisuudessaan tartuntoja on vahvistettu Intiassa yli 500 000, neljänneksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen, Brasilian ja Venäjän jälkeen. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on maassa todettu yli 16 000.

Rajoituksia palautetaan

Uusien rajoitusten asettamista on harkittu myös muualla maailmassa. Guardianin mukaan muun muassa Australiassa Victorian osavaltiossa on harkittu rajoitusten palauttamista. Euroopassa rajoituksia on sen sijaan höllennetty varsin laajalti ja maiden välistä matkustamista on tähän mennessä myös helpotettu.