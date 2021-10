HUSin apulaisylilääkäri varoittaa: "Influenssaepidemia alkaa koronarajoitusten poistumisen myötä, voi olla aiempaa voimakkaampi"

– Tämän kauden influenssaepidemian alkamisajankohta ja voimakkuus on vielä arvoitus, koska meillä ei ole maailmanlaajuisesti ollut puoleentoista vuoteen influenssaepidemiaa. Ajatus ja arvio on siitä, että nyt kun influenssaepidemia tulee alkamaan koronarajoitusten poistumisen myötä, niin se voi olla aiempaa voimakkaampi, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo.

– RS-viruksen suhteen on sama tilanne kuin influenssalla, että meillä ei ole ollut puoleentoista vuoteen epidemiaa. Mutta nyt tautitapauksia on alkanut tulla ja voittopuolisesti ne ovat alle neljävuotiailla lapsilla. HUS-alueella yhdellä yli 65-vuotiaalla on todettu RS-virustapaus.