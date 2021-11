Influenssarokotteet loppuivat viime vuonna "kuin seinään", joten jakokriteeriä tiukennettiin – katso, oletko oikeutettu maksuttomaan rokotteeseen

Influenssarokotteet lopussa, rokotusaikoja on jouduttu perumaan. Tällaisia otsikoita sai lukea viime marraskuussa.

Kun väestössä levisi terveydelle vaarallinen koronavirus, innostui kansa tavallista tarmokkaammin ottamaan myös suojan kausi-influenssaa vastaan. Tämä yllätti kunnat, joissa influenssarokotteita on jäänyt aiemmin myös yli.

Tänä vuonna THL on hankkinut pistettäviä rokoteannoksia 300 000 viime vuotta enemmän eli kaksi miljoonaa annosta. Rokotteita on siis enemmän, minkä lisäksi kansallisen rokotusohjelman kriteeristöä on hieman tarkennettu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimesta.