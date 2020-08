Koronatestien näytteenottopisteet ruuhkautuivat – ylilääkäri pelkää testauskapasiteetin ylikuormittuvan syksyllä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mikrobiologian ylilääkäri Antti Hakanen pelkää, että testauskapasiteetti ylikuormittuu syksyn aikana, jolloin koronaviruksen lisäksi on liikkeellä muitakin hengitystieinfektioita kuten nuhakuumetta tai influenssaa.

– Hengitystieinfektioiden huippu on marras-maaliskuussa. Eli viestini on se, että nyt meillä alkaa se kausi vuodesta, jolloin meillä on kaikkea muuta nuhakuumetta ja influenssaa liikkeellä, Hakanen sanoo STT:lle.