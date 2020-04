Moni haluaa selvittää ilman lääkäriä, olivatko oireet koronaa: Helsinkiläisapteekki tarjosi tähän ratkaisun – sitten tapahtui yllätyskäänne

Varaa aika taudin jälkeen, kun olet terve

– Kun asiakas on kärsinyt voimakkaasta hengitystieinfektiosta tai muista koronalle tyypillisistä oireista ja oireiden alkamisesta on kulunut jo vähintään kaksi viikkoa ja asiakas on nyt terve ja oireeton, hän voi terveenä varata ajan ilman lääkärin lähetettä COVID-19-vasta-ainetutkimukseen. Tällä hetkellä testien saatavuus on rajoitettua, joten asiakkaat voivat ilmoittautua testijonoon sähköpostitse, Vaitomaa sanoo.