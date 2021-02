Koronatesti muuttui painajaiseksi: 10 senttimetriä pitkä tikunpätkä oli miehen nenässä kuusi päivää: "Kivut olivat järkyttävät"

Mervin puoliso hakeutui viime vuoden lokakuussa koronatestiin käytyään työmatkalla Ruotsissa.

Mervi ja hänen puolisonsa työskentelevät yrittäjinä ja työpäivien aikana liikutaan asiakkaiden tiloissa. Tämän vuoksi – ja muutenkin Ruotsista palatessa – oli enemmän kuin suositeltavaa käydä koronavirustestissä.

Testiin hakeutuessa mies ei aavistanut, millainen painajainen häntä odotti. Kovia kokenut mies haluaa pysytellä anonyyminä ja katsoo parhaaksi, että vaimo kertoo tapahtumien kulusta.

"Verta tuli hirveästi"

Aluksi testin ottaminen sujui hyvin, mutta sitten näytetikku katkesi hoitajan vetäessä tikkua ulos miehen nenästä.

– Verta rupesi tulemaan aivan hirveästi mieheni nenästä. Hänet vietiin ensiapuun. Drive-in piste, jossa tämä testi otettiin, oli aivan sen ensiavun lähettyvillä.

– Jämsän ensiavun lääkäri ronkki nenää ja yritti saada tikkua pois väärillä välineillä. Sen jälkeen nenä oli niin turvoksissa, että tikkua ei enää löytynyt.

Ensiavusta lähdettiin sairaalaan

Mies vietti ensiavussa useamman tunnin.

– He koittivat ronkkia sitä tikkua ulos sieltä, mutta tuloksetta. Lopulta he eivät enää voineet tehdä mitään, kun mieheni nenä oli niin turvoksissa.

Ensiavusta Mervin puoliso lähetettiin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.

– Sielläkään tikkua ei saatu pois, kun nenä oli ronkittu niin turvoksiin. Taysistä hänet lähetettiin kotiin tikku nenässä. Taysissa otettiin myös koronatesti häneltä siitä sieraimesta, jossa tikkua ei ollut.

Mies vietti kotona kuusi päivää näytetikku nenässään

Mies passitettiin kotiin odottelemaan turvotuksen laskemista ja koronatestin tulosta.

Hän odotteli kivuissaan kotonaan kuusi päivää ennen kuin tikku saatiin vihdoin pois.

– Kyllä hän sai kipulääkettä, mutta ei se paljon auttanut. Hän ei viiteen päivään nukkunut oikeastaan ollenkaan. Kivut olivat järkyttäviä. Häntä sattui silmien ummistaminenkin.

Katkenneen tikunpätkän pituus paljastui sairaalassa

Lopulta tikku saatiin poistettua Taysissa.

– Se nenään jäänyt tikunpätkä oli kymmenen senttimetriä pitkä. Hänellä oli vielä tikun poistamisen jälkeen kolmisen kuukautta migreenikohtauksia, jotka olivat aivan järkyttäviä.

Kokemus jätti jälkensä koko perheeseen, eikä se motivoi uuteen testiin hakeutumiseen.

– Heidän vastineensa potilasvahinkoilmoitukseeni oli kirjoitettu vähän siihen tyyliin, että voi voi, tällaista tämä on. Näytettä ottanut hoitaja oli kyllä todella asiallinen ja hän pahoitteli tapahtunutta. Mutta ensiavun lääkärin käyttäytyminen ei ollut mieheni mielestä lainkaan asiallista. Käytös pahensi tilannetta entisestään.

– Ei ole kyllä kovaa innokkuutta enää meidän perheessä koronatestiin menemisessä, Mervi naurahtaa.

Asiasta on tehty potilasvahinkoilmoitus

MTV Uutiset on nähnyt tapaukseen liittyvät potilasasiakirjat. Potilaskertomus on naisen kuvaileman mukainen.

– Tein potilasvahinkoilmoituksen ja saimme sellaisen lausunnon, että hoitaja oli kyllä kokenut ja tehnyt paljon näytteenottoa.

Rovaniemen tapauksen seurauksena kokonainen tikkuerä vedetään pois käytöstä.

"Tikku on katkennut kuin itsestään"

Potilasvakuutuskeskukselle suunnatussa selvityksessä todetaan, ettei liiallista voimankäyttöä näytteenottohetkellä ole tapahtunut. Tikku oli selvityksen mukaan katkennut "kuin itsestään".

Potilasvahinkoselvityksestä käy ilmi, että näytteenottovälineiden hankinta ja tutkimusten analysointi tapahtuvat Fimlab laboratorioiden toimesta. Laboratoriosta saadun tiedon mukaan "näytteenottotikuissa ei ole laajemmin vastaavaa katkeamisherkkyyttä todettu".

Terveydenhuollon tulkinnan mukaan "kyseinen näytteenottotikku on ollut huonolaatuinen".

Pihlajalinna: "Hoitajat ovat kokeneita"

Koska näkyvyyttä tikun päähän ei ollut, testauksen suorittanut hoitaja toimitti potilaan ensiapuun.

Jämsän testauspisteestä vastaa Pihlajalinnan yksikkö Jämsän Terveys. Toimitusjohtaja Teija Kulmala pahoittelee tapahtunutta, josta hän sai tietää MTV Uutisten kautta.

Kulmala kertoo MTV Uutisille, että näytteenottotikuista vastaa Fimlab.

Hän pitää tapausta ikävänä, mutta katsoo lääkärin olevan oikea taho kommentoimaan asiaa.

– Parhaimmillaan tuhat näytettä otetaan päivässä ja hoitajat ovat kyllä hyvin rutinoituneita. Meillä on kokeneet samat näytteenottajat siellä koko ajan, Kulmala sanoo.

MTV Uutiset tavoitti Jämsän Terveyden johtavan ylilääkärin Titta Frantsilan.

– Itselläni on tiedossa ainoastaan yksi tapaus, että tikku on meillä katkennut koronanäytteenotossa. Paljon on testejä otettu jo liki vuoden ajan. Hoitajat on meillä kokeneita. Valitettavaa toki on, että tällainen sattuu potilaalle, Frantsila sanoo.

Potilaan kokemukseen ensiapulääkärin asiattomasta käytöksestä Frantsila ei voi ottaa kantaa.

– Yksittäistapauksia en voi kommentoida. Yleisellä tasolla voin sanoa, että jos tikku katkeaa, niin potilaat ohjataan ensiapuun. Ja jos se on näillä välineistöillä mahdollista saada ulos, niin se voidaan poistaa. Tarvittaessa potilas voidaan lähettää yliopistollisen sairaalan korvalääkärin hoitoon, jos ei sitä saada näillä välineillä otettua pois.

Fimlab: Tikuissa ei pitäisi olla ongelmia

Fimlabin toimitusjohtaja Ari Miettinen kehotti MTV Uutisia olemaan yhteydessä mikrobiologian erikoisalajohtaja ylilääkäri Tapio Seiskariin.

– Yksittäistapausta en voi kommentoida, mutta mitään tuollaista ei saisi tapahtua. Meillä on ollut erilaisia tikkuja käytössä ja varsinkin alkuaikoina, kun testausta kovasti lisättiin, niin erilaisia vaihtoehtoja on jouduttu kartoittamaan, Seiskari sanoo.

– En ole tietoinen tästä tapauksesta, enkä ole kuullut, että meidän tikuissa tällaisia ongelmia olisi ollut. Kyllä kaikki käytössä olevat tikkumallit on laboratoriossa arvioitu. Mitään ongelmia niissä ei pitäisi olla.

Seiskari kertoo, että näytteenottotikut saapuvat heille vakiintuneen tavarantoimittajan kautta.

– En tältä seisomalta suoraan muista, kenen valmistamia tikkuja pääasiassa käytämme tällä hetkellä.

Fimlab ei vastaa koko Suomen näytetikkutoimituksista, vaan ainoastaan omasta toimialueestaan niiden näytteiden osalta, mitä Fimlabille menee tutkittavaksi.

– Tuotamme näitä tutkimuksia viidelle sairaanhoitopiirille, Seiskari kertoo.

Seiskarin mukaan ongelman ei pitäisi myöskään olla näytteenottotikun heikennetyssä kohdassa, josta kohdin tikku on tarkoitus katkaista, kun se laitetaan näytteenottoputkeen.

– Se on ihan totta, että siinä on sellainen heikompi kohta, mutta ei tikun pitäisi siitäkään kohtaa katketa näytettä otettaessa. Kun näin on päässyt käymään, täytyy tikussa olla jonkinlainen valmistusvirhe.

– Tikun varsi on taipuisaa muovia. Tikut, jotka työnnetään syvälle nenänieluun, ovat aina hyvin taipuisia.

Hän vakuuttaa, että näytteenotto on edelleen turvallista.