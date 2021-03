Koronanäytteen ottaminen ei aina mene ihan putkeen: "Yksittäisiä katkeamisia on sattunut ja muutamia reippaampia nenäverenvuotoja"

Tikkua ei aluksi saatu Taysissa irrotettua ja potilas passitettiin kuudeksi päiväksi kotiinsa odottelemaan turvotuksen laskemista ja koronatestin tulosta. Potilas oli kotonaan kovissa kivuissa ja hän kärsi migreeneistä monta kuukautta tapauksen jälkeen.

– Me emme vielä ole saaneet tästä tapauksesta potilasvahinkoilmoitusta käsiteltäväksi. Yksittäistapausta en voi kommentoida, mutta otan asiaan kantaa yleisellä tasolla, sanoo ylilääkäri Jura Numminen korva-, nenä- ja kurkkutautien yksiköstä.

– Kyseistä potilasta en tunne, enkä ole nähnyt siihen liittyviä papereita. Mutta jos näin on käynyt, niin kyllähän se kohtuuttomalta kuulostaa. Vaikea sanoa, kun en tiedä, mikä se tilanne on ollut.

Tapaukset, joissa epäillään vierasesineen joutumista kehoon, pitäisi Nummisen mukaan tutkia tarkkaan.

– Jos ylähengitysteissä on ollut vierasesine, jona tällaista näytteenottotikkuakin voi pitää, niin kyllä nenä olisi ainakin hyvä tähystää. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että mennään leikkaussaliin, mutta pienillä tähystimillä voidaan kyllä tarkemmin katsoa, löytyykö sieltä epäilty vierasesine. Kyllä vierasesineet on aina hyvä tutkia mahdollisimman tarkasti.

MTV Uutiset on nähnyt tapaukseen liittyvät potilasasiakirjat. Numminen pitää mahdollisena, että tieto ei ole vielä tavoittanut heitä käsittelyviiveestä johtuen.

– Potilasvahinkokeskuksesta varmaan tulee meille selvityspyyntö ja kyllä siihen sitten asianmukaisesti vastataan ja reagoidaan.

"Yksittäisiä katkeamistapauksia on ollut"

Numminen kertoo kohdanneensa muutamia tapauksia, joissa näytteenotto ei ole sujunut aivan toivotulla tavalla.

– Yksittäisiä tikun katkeamistapauksia on ollut. Niitä tikkuja on sieltä sitten haettu jälkikäteen pois. Myös muutamia nenäverenvuototapauksia on ollut, missä on tullut reippaampia nenäverenvuotoja näytteenoton yhteydessä tai jälkeen. Henkilökohtaisesti tiedän ainakin pari tikun katkeamista ja pari nenäverenvuototapausta.

Epäonnistumisia on vähän

Hän kuitenkin muistuttaa, että testejä tehdään Suomessa hyvin paljon ja epäonnistuneiden tapausten määrä on siihen nähden pieni.

– En tiedä montako kymmentä tuhatta näytettä Suomessa tähän mennessä noin vuoden aikana on otettu, mutta varmasti yksittäisiä tapauksia on – sekä tikun katkeamisia että muita haittavaikutuksia varmasti on käynyt.

– Mutta se suhdeluku siihen nähden, että jos niitä viikossa otetaan 5000-7000 tällä alueella, ja minun korviini on tullut neljä haittatapahtumaa, niin tämä on varmaan pikemminkin seurannan tasolla vielä. Yksittäiselle henkilölle kun tällainen tapahtuu, niin on se varmasti ikävä kokemus.

Tilannetta on silti hyvä seurata.

– Jos tällaisia haittavaikutuksia tulee lisääntyvissä määrin, niin on toki hyvä pysyä ajan hermolla. Kun meillä oli näitä nenäverenvuotoja pari kappaletta, niin kyllä mekin olimme Fimlabiin yhteydessä ja he ovat tästä tietoisia.

– Koronanäytetikussa on yhdessä kohtaa vähän ohuempi kohta, josta tikku katkaistaan näytepurkkiin. On mahdollista, että tikussa voi olla mekaanisesti heikompi kohta. Sitä en osaa sanoa, ovatko tässä kyseisessä tapauksessa käytetyt tikut olleet huonolaatuisia.