Alle 10-vuotiaiden lasten osuus uusista tartunnoista on reilut 10 prosenttia.

Syynä kasvaviin tartuntamääriin on lasten ja nuorten alhainen rokotustaso.

– Virus hakeutuu ikäryhmiin, joita ei ole vielä rokotettu. Meillä on myös paljon rokottamattomia 20–30-vuotiaissakin, joilla virusta pyörii vielä paljon, kertoo infektiosairauksien erikoislääkäri Tea Nieminen Helsingin Uudesta lastensairaalasta.

Tartuttajana usein lähipiirin aikuinen

Nuorten rokotteet edistyvät vauhdilla

12–15-vuotiaiden rokottaminen aloitettiin viime viikolla, ja heistä jo yli neljäsosa on saanut rokotteen ensimmäisen annoksen.

Vaikka tauti on lapsilla usein kevyt ja leviää vain vähän, näkee Nieminen lasten rokottamiselle paikkansa.

– Maailmallahan on toki raportoitu jotain hankalampia tapauksia, joten on katsottu, että on kuitenkin parempi rokottaa kuin olla rokottamatta, Nieminen sanoo.