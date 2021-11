Uudenmaan kokoontumisrajoituksia valmistellaan – tulisivat voimaan ensi viikolla: Rajoitusten vaihtoehtona koronapassi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee kokoontumisrajoituksia Uudenmaan alueelle. Päätös rajoituksista on tarkoitus antaa torstaina, ja se tulisi voimaan viikkoa myöhemmin eli marraskuun 25. päivänä.

Virasto perustelee rajoituksia sillä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) sairaalahoidon kuormitus on kasvanut koronatilanteen vuoksi ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on esittänyt kokoontumisrajoituksia epidemian hillitsemiseksi. Heikentyneen koronatilanteen vuoksi myös terveydenhuollon kantokyky on tällä hetkellä uhattuna Husin sairaaloissa.