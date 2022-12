Koronastigma hälveni Kiinassa ja tautiaallon huippu laantui Pekingissä – mutta muuten maassa on vasta pahin edessä

Koronatilanne on heikentynyt eri puolilla monesta syystä – ehkä kaikkein selkeimmin siksi, että koronarajoituksista on alettu luopua ja äärimmäisen tiukan sulkupolitiikan takia immuniteettiä väestössä ei juuri ole.

Korona on aiheuttanut huolta, pelkoakin. Mutta maan pääkaupungissa valo näyttäytyy jo ankean tunnelin päässä.

Suomen Pekingin-suurlähetystön päällikön sijaisen, Soile Kaurasen mukaan ensimmäisen massiivisen tautiaallon huippu on Pekingissä ohitettu.

– Käytännössä tartunnoilta on ollut aika mahdotonta välttyä.

"Kuolleisuusluvut ovat aika kauniit"

Suurlähetystöön on Kaurasen mukaan viestitty, että noin 60 prosenttia Pekingin asukkaista olisi sairastanut koronaviruksen.

Jutun alussa olevalla Soile Kauranen kertoo, millaisella tolalla Kiinan ylikuormittunut terveydenhuolto todellisuudessa on.

Lukua ei kuitenkaan voida pitää täysin luotettavana, sillä Kiina on tarkoituksenmukaisesti vääristellyt todellisia tartuntalukuja aiemminkin pitääkseen kiinni nollapolitiikastaan.

– On totta, että kuolleisuusluvut ovat aika kauniit tällä hetkellä, koska kun epidemia lähti leviämään, Kiina muutti tapaa, miten koronakuolema määritellään.

Koronan luoma stigma on häveltynyt

Nyt, kun tautiaalto on ollut laantumaan päin, myös ihmisten määrä kaupungilla on alkanut lisääntyä.

– Stigma, joka on ollut pitkään korona ympärillä pandemian aikana, on poistunut ja sitä kautta ihmisten tunnelma koronaa kohtaan on helpottuneempi.