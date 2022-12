Kiinalaisturistit pääsevät nyt Suomeenkin, vaikka maassa riehuu korona – THL: Tästä syystä maahantulorajoituksia ei tarvita

Kiinassa koronarajoituksia on päätetty höllentää merkittävästi, mikä on lisännyt kiinalaisten innostusta ulkomaan matkailuun. Osa maista onkin jo päättänyt rajoittaa kiinalaisten matkustamista.

THL:n johtavan asiantuntijan Jari Jalavan mukaan Suomessa ei ole syytä erityiseen hätään. Suomalaisilla on rokotteiden ja sairastamisten kautta hyvä suoja.

WHO:n tietojen mukaan valtaosa maailman virusmuunnoksista on edelleen omikronin eri muunnoksia ja alamuunnoksia.

– Meillä rokotuksilla on saatu ihmisille varsin hyvä suoja vakavaa tautia vastaan. Se suojaa kaikkia tällä hetkellä kiertäviä muunnoksia vastaan.

Testaamista ja karanteeneja

THL ei ole aikeissa esittää toimenpiteitä Kiinasta saapuville matkustajille. Jari Jalavan mukaan syy on yksinkertainen.

– Kiinassa on suuri määrä tartuntoja. Tietoja on tullut, joiden mukaan Kiinan järjestelmä on voimakkaasti kuormittunut ison tartuntamäärän vuoksi.