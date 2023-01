Kiinassa odotetaan uudenvuoden matkaryntäyksen vaikutusta koronaan epävarmoissa tunnelmissa

Matkailijoiden on pelätty vievän koronavirusta maaseudun kyliin ja romahduttavan niiden terveydenhuoltopalvelut. Uusimpien arvioiden mukaan korona on kuitenkin jo mahdollisesti ehtinyt levitä syrjäisiin provinsseihin jo ennen matkailukautta.

Sairaaloissa jo nyt kova paine

Lipiäisen mukaan Pekingistä käsin on vaikea hahmottaa koko maan tilannetta. Hänen mukaansa on selvää, että kaupunkien ja maaseudun välillä terveydenhuollossa on yhä huomattava tasoero, jota on tosin pyritty kaventamaan.