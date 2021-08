Tutkimustieto puoltaa raskaana olevien koronarokottamista – tässä syy

Iso-Britanniassa ensimmäisen koronarokotteen on ehtinyt saada jo yli 50 000 odottavaa äitiä ja tehosterokotteen noin 20 000. Tutkimuksen mukaan rokote tuntuu tehoavan ja on vähentänyt raskaana olevien keskivaikeita tai vaikeita tautimuotoja. Deltavariantin ärhäkämmän tarttuvuuden vuoksi suojautuminen koronavirukselta muilla keinoin kuin rokotteen ottamalla on muuttunut vaikeammaksi.