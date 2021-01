Koronarokotteet laajenevat työterveyteen – siihen vaaditaan lakimuutos pikavauhtia: "Työterveyshuollot ovat heti valmiina"

– Hallituksen strategia on hyvin selvä: Me olemme jo joulukuussa kertoneet hyvin selvästi sen, että yksityinen ja työterveys ovat mukana rokotuksissa ja tätä korvauskokonaisuutta on sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu, ja hallitus saa tällä viikolla tilannepäivityksen. Me pyrimme viemään ne muutokset eduskuntaan.