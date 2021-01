AstraZenecan rokotteen huhutaan olevan iäkkäille tehoton, tulisiko siitä huolestua? Rokotetutkimuskeskuksen johtaja: "Näin vaatimaton suojateho olisi yllättävä"

AstraZenecan koronarokotteen tehottomuus puhuttaa Saksassa: "Jos tuo tieto pitää paikkaansa, se muuttaa koko koronastrategian"

Yhtiö on kiistänyt tiedot ja kertonut niiden olevan virheellisiä.

– On hyvä muistaa, että alle 55-vuotiaiden osalta teho AstraZenecan rokotteella on kiistaton, eli suojavaikutus riippuen annostelusta on ollut 60–90 prosenttia. Siihen nähden näinkin vaatimaton suojateho kuin 8 prosenttia yli 65-vuotiailta olisi yllättävä, Rämet toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.