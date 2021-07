Koronarokotteen saa Helsingissä nyt myös ilman ajanvarausta – onko kaupunkilaisten rokoteinto noussut?

MTV Uutiset Liven haastattelema Helsingin terveyskeskusten johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että uusi järjestely on alkanut mallikkaasti.

– Tämä on saanut yllättävän hyvän vastaanoton. Kokeilupäivänä rokotettavana kävi ilman ajanvarausta 1100 henkilöä. Tällä viikolla ihan samaan lukemiin ei ole ylletty, mutta toivottavasti saataisiin sama buumi aikaan kuin kokeilupäivänä, Lukkarinen avaa.

Lukkarinen toteaa myös, että Helsingissä riittää vielä rutkasti ensimmäisellä annoksella rokotettavia. Helsingissä ensimmäisen rokotusannoksen on saanut 76 prosenttia asukkaista.

– Kyllä meillä on vielä kymmeniätuhansia rokottamattomia. Toivon, että rokotteet käytäisiin ottamassa vaikka kesänvietto olisi kesken. Mitään hätää ei kuitenkaan ole, Lukkarinen jatkaa.

– Tällä hetkellä, kun meillä on vielä yli 200 000 henkilöä tehosterokottamatta ja kysyntä on kovaa, mahdollisuuksia ei ole. Emme halua, että meillä on rokotuspaikoilla enemmän rokotettavia kuin rokotteita. Juuri nyt se ei ole ajankohtaista, mutta kesän loputtua asiaa harkitaan, Lukkarinen lisää.