Rokotteiden antoväliin muutos – näin kommentoi rokotejohtaja, joka tietää kuinka nuorten rokotemäärät saataisiin kasvuun

Nyt tätä annosväliä on kuitenkin lyhennetty ainakin Helsingissä, Oulussa ja Vantaalla, jotta rokotteita ei jäisi yli. Osa on saattanut pohtia, liittyykö lyhyempään annosväliin riskejä.

– Pitempi annosväli mahdollistaa, että se puolustusvaste on kypsynyt ja tarkentunut paremmin, eli sen rokotteen pitkäaikaisen suojavaikutuksen kannalta 12 viikkoa on oikein hyvä, mutta 8 viikkoa ajaa asian myöskin hyvin. Ja on hyvä muistaa, että ne varsinaiset tehotutkimukset on tehty kolmen viikon annosvälillä ja sitä kautta se suojavaikutus näillä meillä käytössä olevilla rokotteilla on erittäin hyvä.