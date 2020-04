Koronapelko ryöpsähti rajuksi rasismiksi Kiinassa – mustia ei palvella ravintoloissa: "En pysty ostamaan ruokaa mistään"

Taustalla on pelko koronaviruksesta. Guangzhoussa on todettu useita uusia virustartuntoja, jotka on liitetty kaupungin nigerialaisväestöön. Sen takia viranomaiset ovat Yhdysvaltojen Guangzhoun-konsulaatin mukaan pakottaneet koronavirustesteihin ja karanteeniin ihmisiä, joilla katsotaan olleen "afrikkalaisia kontakteja".