Koronapassi jättää joukon ihmisiä paitsioon – nämä asiat estävät käytön

– Jos on aiemmin kuin kuuden kuukauden sisällä sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin ja on saanut yhden rokoteannoksen, silloin ei valitettavasti ole mahdollista saada koronapassia, selventää sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.).

– Lisäksi ovat he, jotka eivät terveydellisistä syistä voi koronarokotetta voi ottaa. Heitä on toki alle yksi prosentti, mutta on epäoikeudenmukaista, että he eivät voi koronapassia saada.