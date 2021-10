Koronapassi umpeutuu vuoden vaiheessa – STM: Hallituksen pitää pian päättää, aiotaanko passin käyttöä jatkaa

Koronapassin käyttö on mahdollista alueilla, joilla on epidemiatilanteen vuoksi voimassa alueviranomaisten asettamia rajoituksia.

Puumalaisen mukaan koronapassi on muun koronalainsäädännön ohella määräaikainen siksi, että perustuslakivaliokunta on edellyttänyt normaalielämää rajoittavan lainsäädännön tarkastelua määräajoin epidemiatilanteen mukaan. Vuodenvaihteessa erääntyvää voimassaoloaikaa pidettiin perusteltuna senkin vuoksi, että tilojen asiakasmäärää rajoittava tartuntatautilain pykälä on vanhenemassa samaan aikaan.