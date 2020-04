Koronapandemian yllättävä vaikutus: Ulkomaiset huumekauppiaat katosivat kaduilta – näin huumetilanne muuttui äkisti Suomessa

STT kertoi viikonloppuna, että on jo viitteitä siitä, että huumeiden määrä vankiloissa on vähentynyt. Sen pelätään lisäävän nyt häiriökäyttäytymistä kaltereiden takana.

Hoitoon pääsy yhä vaikeampaa

–Olen huolissani siitä, miten heidän hygieniahoito tapahtuu ja miten hoitoon pääsy ja hoitoon ohjaus toimii. Meille on tullut todella paljon viestiä siitä, että paikka paikoin on todella vaikea päästä hoitoon, koska palveluita on karsittu.

– Totta kai se riski on olemassa, että he saavat koronaviruksen. Moni on monisairairaita, ja sitä kautta eri tavalla riskiryhmässä. Heidän kohdallaan ei ole helppoa varmistaa, että kaikki pääsevät tarvittaessa hoidon piiriin, ja että he hoidossa pysyisivät koronaviruksen vaatiman ajan.