"Tuossa on lasten leikkipiha ja heti sen takana hyvät paikat pistää" – paheneva huumeongelma vaikuttaa jo asukkaiden turvallisuuteen Helsingissä

Huumeongelma keskittyy

– Tuossa on lasten leikkipiha ja heti sen takana on hyvät paikat pistää. Ei kukaan halua lapsille näyttää sellaista, Sininauhasäätiön vertaistukitoiminnan asiantuntija Juha-Pekka Pääskysaari arvioi.

Korvaushoitopiste ei tuo neuloja maastoon

– Hoidon alussa, kun asiakkaat ovat vasta sitoutumassa meidän hoitoomme, on varmasti sellainen vaihe, että asiakkaat eivät ole vielä päässeet irti aiemmasta maailmasta. Siinä vaiheessa rauhattomuudesta ja varkauksista osa on meidän asiakkaidemme aiheuttamia.

Hoitopaikkaa ei voi rakentaa kaatopaikan reunalle

– Palveluiden on oltava myös hyvin kaikkien tavoitettavissa. Hoitoon pitää päästä julkisilla niin, että asemalta on kävelymatka hoidon piiriin. Ei palveluja voi tuottaa – niin kuin joku on ehdottanut – jonnekin kaatopaikan reunalle. Se ei ole mitenkään perusteltavissa.

Vallila ei ole tilastoissa rikosten tyyssija

– Kaikilla kaupunkilaisilla on oikeus täällä olla ja asua. Meidän tehtävämme on huolehtia myös (apua tarvitsevien) terveydestä ja turvallisuudesta.

Piileekö ratkaisu yhteistyössä?

Jokaisella on ihmisarvonsa

– Se on jotenkin surullinen ajatus, että minä alan suvaitsemaan asunnottomuutta vasta, kun olen itse tai joku sukulainen on ollut asunnoton ja on nähnyt sen kärsimyksen ja tajunnut, että sille oli lottovoitto päästä asumaan asumisyksikköön. Tai jonkun äiti ymmärtää, kun hänen poikansa tai tyttönsä on päässyt korvaushoitoon.