Koronan pysäyttämä: Hammad joutui lomautetuksi liki vuosi sitten, rahan puute hävettää – "Todella tiukkaa tekee, en pidä siitä, että velka lisääntyy koko ajan"

– Perjantaina olisi ollut Elastinen ja puolitoista tuhatta risteilijää tulossa. Olisiko se ollut tiistai tai keskiviikko, kun tuli ilmoitus, että korona on lähtenyt ihan käsistä ja artistit alkavat perua keikkoja, Husain kuvailee.

Laivayhtiössä kymmenisen vuotta työskennelleen Husainin lomautus on jatkunut monen muun tapaan näihin päiviin saakka lukuun ottamatta kesällä tehtyjä muutamia vuoroja. Yhteensä töitä on ollut kevään jälkeen kaksi viikkoa.

Tulot tippuivat merkittävästi

Tilanne on ollut myös taloudellisesti vaikea Husainille. Hän asuu kihlattunsa ja tämän kahden lapsensa kanssa Harjavallassa, mutta omistaa myös talon Hinnerjoella Eurassa.

Hänen tulonsa miltei puolittuivat lomautuksen takia. Tulojen merkittävän vähenemisen seurauksena on hankala sopeutua käytettävissä olevan rahan määrään, hän kertoo.

– Minullakin on lainoja. Talo löytyy ja muitakin pikkulainoja on. Normaalielämiseen menee rahaa – bensaan ja ruokaan. Todella tiukkaa tekee.

Hammadia on viihdyttänyt hänen koiransa lomautuksen aikana. / Hammad Husein

Husainin rakennusinsinöörinä työskentelevä puoliso on ollut ymmärtäväinen miehensä tilanteeseen. Husain kertoo, että kihlattunsa on itsekin ollut lomautettuna joskus ja tietää, millaista se on.