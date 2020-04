15 000 suomalaista on lomautettu, eikä loppua näy – MTV haastatteli kolmea töistä kotiin passitettua: Yhden ilmoitus musersi, toinen on hävennyt vessapaperin ostamista

Yli 320 000 suomalaista on nyt yt-neuvottelujen piirissä, selviää työ- ja elinkeinoministeriön luvuista. Lomautettuja on 15 000 ja työttömiä työnhakijoita on ilmoittautunut reilu 5000.

Jos ihmeitä ei tapahdu, niin lisää lomautettuja ja työttömiä on lähipäivinä ja -viikkoina tulossa rutkasti.

MTV Uutiset haastatteli kolmea lomautettua, joilta lähti työ- tai oppisopimuspaikka alta koronaviruspandemian myötä.

Yksi lomautetuista on kotkalainen Pia Hulmi, 54, jonka työt pubissa loppuivat kolmeksi kuukaudeksi.

– Ei tämä tullut yllätyksenä. Kaverit omistavat pubin, niin he puhuivat hyvissä ajoin. Me toimittiin todella ripeästi. Kotkassa oli vielä kaikki pubit auki, kun me jo suljettiin, Hulmi kertoo.

Hulmi on tyytyväinen, ettei hänen työnantajansa jäänyt odottamaan virallista käskyä taitella lappu luukulle.

– Olen ollut aiemmin terveydenhuollossa töissä hammashoitajana. Jotkut olisivat halunneet ehkä pitää vielä ovet auki, mutta olin sitä mieltä, että kiinni vain.

Vaatetusalalla työskentelevä Oona Pönniö, 21, osasi hänkin odottaa lomautusta.

– Tietysti se vähän järkytti, kun ilmoituksen sain, Pönniö kertoo toukokuun loppuun asti kestävästä lomautuksestaan.

Pönniö kiittelee tapaa, jolla hänen työnantajansa on hoitanut yt-ruljanssin. Tieto on kulkenut ja myös henkilökohtaisesti on oltu yhteydessä ja kysytty kuulumisia.

– Myös lomautusten jälkeen on vastattu kysymyksiin esimerkiksi etuuksien hakemisesta, Pönniö sanoo.

”Lomautusuutinen musersi”

31-vuotiaan Anna Lieston kesän suunnitelmat menivät tyystin romukoppaan koronaviruspandemian myötä.

Liesto ei ehtinyt käydä oppisopimuskoulutusta ravintolassa kuin kaksi päivää, kun lomautus astui voimaan.

Oppisopimuksen oli tarkoitus päättyä 30. päivä syyskuuta. Nyt lomautus kestääkin tuohon päivään saakka.

– Lomautusuutinen musersi. Koulutus ei sitten alkanutkaan. Olisi ollut varma työ kesäksi, nyt ei olekaan. En oikein tiedä, mitä sanoa, Liesto myöntää.

Tokaluokkalaista kotona opettava Liesto on hakenut töitä ”vaikka kuinka paljon”, mutta ainakaan vielä ei ole napannut.

Sen sijaan Pönniö ei aio töitä hakea.

– Lomautus on kuitenkin vain kaksi kuukautta, se ei ole älyttömän pitkä aika. Yleinen taloudellinen tilanne on myös sellainen, ettei tarjollakaan ole hirveästi mitään, Pönniö sanoo.

Hulmi on jo ehtinyt ilmoitella itsestään entisille työnantajilleen. Hän sanoo voivansa vaikka tulla siivoojaksi keskussairaalaan.

– Tämähän nyt venyy pidemmän aikaa. Tykkään oikeasti olla töissä. Asiakkaita ja työkavereita on vähän ikävä, Hulmi kertoo.

”Taloudellinen tilanne mietityttää”

Oona Pönniö sairastaa kroonista neurologista sairautta ja kuuluu täten koronaviruksen riskiryhmään. Koronaa sairautena hän ei kuitenkaan pelkää.

– Taloudellinen tilanne mietityttää. Huolettaa lomautettujen puolesta. Monilla ei ole samanlaista tukiverkkoa kuin itselläni. Millä he elävät ja maksavat vuokransa?, Pönniö kysyy.

Pönniö ja Hulmi ovat huomanneet saman ilmiön: Kulutus on laskenut kuin itsestään. Mahdollisuuksia rahan käyttämiseen on yksinkertaisesti vähemmän, kun aika kuluu kotona, eikä ulkomaailmassa ole auki sen enempää ravintolat kuin elokuvateatteritkaan.

– Tunnelma on vähän sellainen odottava, että mitä tapahtuu. Itseäni ei korona pelota, mutta esimerkiksi vanhempani ja appivanhempani ovat vanhempia ja jotkut myös sairaita, Liesto pohtii.

Liesto kertoo murehtivansa parhaan ystävänsä tilannetta.

– Hänellä on astma ja on linnoittautunut Lohjalle. Kamalaa, kun ei kavereitakaan voi nähdä, Liesto suree.

”Hävettänyt ostaa vessapaperia”

Niin Pia Hulmi, Anna Liesto kuin Oona Pönniökin ovat viettäneet viimeiset kaksi viikkoa pitkälti kotonaan. Hallituksen ohjeet on siis sisäistetty.

– Kämppä kyllä kiiltää. Minulla on kuoriaisia, sirkkoja, kotiloita ja koira. Niitä olen hoitanut, Liesto kertoo viime aikojen askareistaan.

Pönniö on löytänyt koronakriisin myötä itsestään viherpeukalon.

– Olen hoitanut ja istuttanut kasveja. Olen myös kokannut enemmän ruokaa ja leiponut. Tulee tehtyä kotihommia, mitä aiemmin en ole tehnyt. Ikkunat ja lattiat kuntoon. Tämän jälkeen on varmasti kaikilla siistit kodit, Pönniö nauraa.

Kotitöiden lisäksi myös vessapaperihamstraus puhuttaa.