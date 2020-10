Niina ryhtyi suurin toivein HopLop -yrittäjäksi – joutui viime viikolla laittamaan lapun luukulle koronan takia: "Kaikkemme yritimme, että olisimme saaneet vuokravelat anteeksi"

Vuokranantaja vastaa: Mahdotonta jättää vuokria perimättä M7:n Suomen toimistolta ei haluttu kommentoida tapausta, mutta yhtiön viestintää Euroopassa hoitava Richard Sunderland kertoo MTV Uutisille sähköpostitse, että yhtiö on pahoillaan vuokralaistensa ahdingosta. Vuokrien alentaminen tai perimättä jättäminen ei olisi kuitenkaan sijoittajien edun tai pankkien luottosopimusehtojen mukaista. “Valitettavasti Covid-19 on vaikeuttanut merkittävästi liiketoimintaa monilla toimialoilla ja olemme aktiivisesti asiakkaidemme kanssa läpi Euroopan pyrkineet tarpeen vaatiessa löytämään keinoja auttaa heitä tässä kaikki yllättäneessä tilanteessa. Namimami Oy:lle olemme antaneet lykkäystä vuokrien maksuun neljältä kuukaudelta maaliskuusta kesäkuuhun, jolloin heidän liiketoimintansa jälleen lähti liikkeelle ja sopineet, että vuokrien takaisinmaksusta sovitaan tarkemmin vuoden 2021 alusta. Olemme tavoitelleet tällä lisäaikaa molemmille osapuolille arvioida tilanteen etenemistä. Olemme erittäin pahoillamme Namimamin ahdingosta ja hyvin pettyneitä, että tilanne johti lopulta tähän. Meidän täytyy kuitenkin näissä tilanteissa tasapainoilla myös omien vastuidemme kanssa sijoittajiamme kohtaan, jotka turvautuvat kiinteistöjemme tuottamaan kassavirtaan suoriutuakseen jälleen omista vastuistaan ja velvoitteistaan. Nämä yhdistettynä pankkiemme asettamiin kovenanttivaatimuksiin, meidän on mahdotonta jättää pysyvästi vuokria perimättä.”