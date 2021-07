Koronan leviämistahti yllätti Helsingissä – EM-kisaturistien tuoma delta-aalto ruuhkautti jäljityksen pahasti

"Monet ovat joustaneet ja tehneet ylitöitä"

Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Terhi Heinäsmäki kertoo MTV Uutisille, että tartunnan jäljittäminen on hidasta aina, kun tartunnan saaneita tulee yllättäen lisää, kuten nyt.

– Meillä on vain tietty määrä sotealan työntekijöitä, ja myös perusterveydenhuollossa on pulaa työntekijöistä, joten joudumme tasapainottelemaan, Heinäsmäki kertoo.

– Jäljityksessä on ongelmia mutta keskitymme etsimään niihin ratkaisuja.

Nuoret liikkuvat eri tavalla verrattuna vanhempaan väestöön

Viimeisimmistä tartunnan saaneista suuri osa on nuoria aikuisia.

Heinäsmäki muistuttaa, että tartuntojen jäljittäminen on täten myös monimutkaisempaa kuin aiemmin.

– Tartunta on voitu saada ravintoloista tai muusta sosiaalisesta toiminnasta. Tartunnanjäljitys on usein monimutkaista, koska he ovat liikkuneet monessa paikassa ja tavanneet monia ihmisiä.