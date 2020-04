Suomalaiset tyytyväisiä ruokakauppaan, terveydenhuoltoon ja kouluihin koronakriisin keskellä – EU:n toimet eivät vakuuta

– EU:sta tulee sellaista kommenttia, että vastaajat eivät oikein ole huomanneet, mitä EU on tehnyt kriisin ratkaisemiseksi.

Suuri enemmistö tyytyväisiä myös hallitukseen ja viranomaisiin

Pohjoismaisessa vertailussa luottamus viranomaisiin ja hallitukseen on Suomessa toiseksi korkeinta. Yli kaksi kolmasosaa on mittauksessa vastannut olevansa tyytyväisiä sekä Suomen viranomaisten että Sanna Marinin (sd.) hallituksen toimintaan. THL:n rooli koronaviruksen torjunnassa sen sijaan jakaa mielipiteitä.

– Suomessa ollaan tyytyväisiä nimenomaan siihen, että hallitus on toiminut nopeasti, ollut toiminnassaan jämäkkä ja viestinnässään selkeä. Se, että hallitus kuuntelee THL:ää ja muita asiantuntijoita saa sekä positiivisia että negatiivisia arvioita. Kielteisesti on suhtauduttu siihen, että koronakriisin varjolla yritettäisiin tehdä puoluepolitiikkaa, Laitinen sanoo.

Eniten johtajiinsa luottavat tanskalaiset. Tanska oli ensimmäinen Pohjoismaa, joka sulki rajansa, alkoi rajoittaa kokoontumisia ja ryhtyi säännöstelemään lääkkeiden myyntiä. Suomi seurasi pian perässä. Tanskan kannatus viranomaisia kohtaan on Laitisen mukaan jopa ennätyskorkealla, kun jopa lähes 80 prosenttia sanoi olevansa tyytyväisiä hallitukseen.

Matalinta tyytyväisyys hallitukseen ja viranomaisiin on Ruotsissa, jossa liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset ovat tähän asti olleet myös lievimpiä.

Vanhimmat luottavat eniten työpaikkansa säilymiseen

-Siellä oli erittäin suuria ikäryhmäkohtaisia eroja. 60-vuotiaista ja sitä vanhemmista vain kahdeksan prosenttia pelkää menettävänsä työnsä. Se on mielestäni todella pieni määrä. Toisaalta suurin osuus on 30-44-vuotiasta, siellä on 22 prosenttia, Laitinen sanoo.