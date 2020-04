Koronahelpotusta yrityksille: Finnvera nostamassa yrityslainojen takausosuuttaan 90 prosenttiin

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera on nostamassa yrityslainojen takausosuuttaan enimmillään 90 prosenttiin nykyisestä 80 prosentista. Pankkilainojen takaukset on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden käyttöpääoman tarve on lisääntynyt korokriisin vuoksi.