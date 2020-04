Korona Ruotsissa: Suomalaistaustaisilla yli kaksinkertainen riski sairastua koronaan koko väestöön verrattuna

Ruotsinsuomalaisten todennäköisyys sairastua koronaan on Ruotsin koko väestöön verrattuna yli kaksinkertainen, kirjoittaa ruotsalaislehti Aftonbladetin kolumnissa Britta Svensson.

–Toinen Ruotsin kansanterveysviranomaisen raportissa yksilöity riskiryhmä (somalien ohella) on ruotsinsuomalaiset. Monet heistä saapuivat Ruotsiin 1960-luvulla, ja heillä oli raskas ja vaarallinen työpaikka teollisuudessa. Raportin mukaan heillä on nyt enemmän syöpiä sekä sydän- ja verisuonitauteja keskimääräiseen väestöön verrattuna, kirjoittaa Svensson.

Koronavirus on kurittanut Ruotsia rankalla kädellä. Osittain tämä saattaa johtua siitä, että Ruotsi on erottunut koronakriisin hoidossa vapaammalla linjalla, jossa yhteiskuntaa ei ole eristetty niin tiukasti kuin monissa muissa maissa. Vapaa linja on herättänyt kansainvälistä kritiikkiä.