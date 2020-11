Joka viidennellä testatulla tukholmalaisella koronatartunta – epidemia on kiihtynyt Ruotsissa jyrkästi lokakuun lopulta lähtien

Expressenin mukaan neljä tukholmalaista sairaalaa on asetettu valmiustilaan koronan vuoksi.

Ruotsissa on todettu tähän meneessä yhteensä vajaat 146 500 koronatartuntaa ja yli 6000 siihen liittyvää kuolemaa. Tartunnan saaneista lähes 46 000 on Tukholman alueella ja koronaan kuolleista luku on puolestaan lähes 2500.