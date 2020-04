Nyt puolustautuu Ruotsi: Valtakunnan johto kommentoi maan koronastrategiaa kansainväliselle medialle – "On myytti, että elämä Ruotsissa olisi jatkunut normaalina"

Ruotsin hallitus on jo vahvistanut lain, joka antaa laajat valtuudet koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Hallitus voi muun muassa määrätä suljettavaksi ravintoloita, ostoskeskuksia, yökerhoja ja kahviloita.

Näin poliitikot perustelevat

Ruotsi on erottunut koronakriisin hoidossa vapaammalla linjalla, jossa yhteiskuntaa ei ole eristetty niin tiukasti kuin monissa muissa maissa. Vapaa linja on herättänyt kansainvälistä hämmästystä.

Tilaisuuden alussa ulkoministeri ja terveysministeri keskittyivät kumoamaan näkemystä. He huomauttivat, että maa on kieltänyt vierailuja hoitokodeissa ja keskittynyt siten riskiryhmien suojelemiseen. Yli 50 hengen kokoontumiset on kielletty ja monet pysyttelevät kotona suositusten mukaan.