Hizbollahin päällikkö uhkaa Libanonia sisällissodalla

Libanonin hallinnon tavoitteena on riisua Hizbollah aseista vuoden loppuun mennessä.
Äärijärjestö Hizbollahin päällikkö Naim Qassem on varoittanut, että Libanonin hallinnon aikomukset riisua Hizbollah aseista voivat johtaa sisällissotaan Libanonissa.
Qassem ilmoitti televisioidussa puheessa järjestön olevan valmis taistelemaan pitääkseen asearsenaalin itsellään. Samalla Qassem syytti Hizbollahin aseistariisunnan tarkoittavan, että Libanonin hallinto luovuttaa maan Israelille.
Hizbollah kärsi raskaita tappioita käydessään viime vuonna sotaa Israelin kanssa.
– Hallinto toteuttaa amerikkalais-israelilaista käskyä lopettaakseen vastarinnan, vaikka se johtaisi sisällissotaan ja sisäiseen kiistaan, Qassem sanoi.
Qassem piti puheensa tavattuaan Iranin korkeimpaan turvallisuusneuvostoon kuuluvan Ali Larijanin. Iran on jo pitkään tukenut Hizbollahia.
Libanonin hallinnon tavoitteena on riisua Hizbollah aseista vuoden loppuun mennessä. Aseet on tarkoitus ottaa maan armeijan käyttöön.