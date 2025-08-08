Iran syyttää Israelia pyrkimyksestä etniseen puhdistukseen

LK 2507-Iranin ulkoministeri
Iranin pääministeri Abbas Araghchi.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 34 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Iranin ulkoministeriö tuomitsee Israelin suunnitelman ottaa haltuun Gazan kaupunki. 

Iran syyttää Israelia pyrkimyksestä etnisesti puhdistaa palestiinalaisalueet.

Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi varhain tänä aamuna maan pääministerin Benjamin Netanjahun ehdotuksen Gazan kaupungin valtaamisesta.

Iranin tukema Hamas kutsui suunnitelmaa tuoreeltaan uudeksi sotarikokseksi ja varoitti, että se tulee käymään Israelille kalliiksi.

1:48imgIsraelin päätöstä Gazan kaupungin miehittämisestä on kritisoitu laajasti.

Lisää aiheesta:

Israel käskee palestiinalaisia poistumaan Gazan keskiosistaIsrael iski kouluun Gazassa, surmasi kolmisenkymmentäFatah vaati Hamasia luopumaan vallasta Gazan asukkaiden vuoksiNeuvotteluja isännöinyt Egypti tuomitsi Israelin operaation RafahiinIsrael: Hamas pitää panttivankeja RafahissaIsrael ilmoittaa ottaneensa haltuun alueen miehitetyllä Länsirannalla – julistettu "valtion maaksi"
IranIsraelin ja Hamasin sotaGazaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Iran