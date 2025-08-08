Iran syyttää Israelia pyrkimyksestä etniseen puhdistukseen

Iranin ulkoministeriö tuomitsee Israelin suunnitelman ottaa haltuun Gazan kaupunki.
Iran syyttää Israelia pyrkimyksestä etnisesti puhdistaa palestiinalaisalueet.
Israelin turvallisuuskabinetti hyväksyi varhain tänä aamuna maan pääministerin Benjamin Netanjahun ehdotuksen Gazan kaupungin valtaamisesta.
Iranin tukema Hamas kutsui suunnitelmaa tuoreeltaan uudeksi sotarikokseksi ja varoitti, että se tulee käymään Israelille kalliiksi.
1:48Israelin päätöstä Gazan kaupungin miehittämisestä on kritisoitu laajasti.