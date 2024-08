Hyväntekijä Hurstille kova rangaistus kännissä ajelusta

Hursti jäi kiinni ajettuaan viime huhtikuussa Korsontiellä Vantaalla niin, että hänellä oli ajon jälkeen 0,66 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Törkeän rattijuopumuksen raja on 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

Hursti on tullut tunnetuksi vähävaraisille ruoka-apua Helsingissä jakavan Hurstina keulakasvona. Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö – Hurstinapu ry on tullut tunnetuksi vuosikymmenten ajan tunnetuksi vähävaraisille jaettavasta ruoka-avusta sekä yksinäisille ja vähävaraisille järjestettävistä joulujuhlasta ja itsenäisyyspäivästä. Yhdistystä johti vuoteen 2005 Heikki Hurstin isä Veikko Hursti. Nykyään yhdistyksen toiminnanjohtaja on Sini Hursti.