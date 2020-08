"Korona hetkauttanut vähiten maakuntien eläkeläispoikamiehiä" – näin suomalaiset kokevat elämänsä muuttuneen korona-aikana

Korona-aika on tarkoittanut useimmille suomalaisille jatkuvaa rajoitusten ja epävarmuuden kanssa elämistä. Huolta on ollut niin omasta kuin läheisten terveydestä sekä toimeentulosta. Ei olekaan mikään yllätys, että vain ani harva kokee elämänsä muuttuneen paremmaksi verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan.

Elämä huonontunut aktiivista elämää viettävillä

Lähes puolet (48%) vastaajista oli sitä mieltä, että elämä on säilynyt yleisesti ottaen ennallaan. Vain yhdeksän prosenttia kertoi elämänsä parantuneen.

Elämänlaatu on heikentynyt varsinkin alle 25-vuotiailla ja korkeasti koulutetuilla. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen huomauttaa, että pakon edessä tapahtunut minimalistisempi elämä ja dowshiftaaminen eivät ole lisänneet onnellisuutta – toisin kuin keväällä vielä arveltiin.

– Koronakriisi on tasa-arvoistanut suomalaisia. Ne, jotka kokivat elämänsä tosi hyväksi jo aiemmin, niin heidän elämä on heikentynyt. Kun taas ne, jotka ovat eläneet aika vaatimatonta ja paikallaan olevaa elämää, niin heillä korona ei ole vaikuttanut elämänlaatuun.

– Hieman kärjistäen voisi sanoa, että kaikkein vähiten koronakriisi on hetkauttanut maakunnissa asuvia eläkeläispoikamiehiä. He eivät olisi muutenkaan matkustelleet mihinkään tai käyneet festareilla. Toisessa ääripäässä on korkeasti koulutettu, kansainvälistä elämää viettävä kaupunkilainen. Hänellä olisi ollut edessä lomailua, vaihto-opiskelua ja konferenssimatkoja, Rahkonen maalailee.