MTV Uutisten tutkimus: Näin koronaepidemia on vaikuttanut suomalaisten tuloihin ja menoihin – etenkin nuorten talous on tiukemmalla

– IT-alalla töitä on riittänyt, ja tulot ovat pysyneet entisellään, kertoo Juuso Lehtinen.

Valtaosa suomalaisista on samaa mieltä kuin hän. Tulot ovat pysyneet korona-aikana entisellään. Silti joka viidennen tulot ovat vähentyneet tai pian vähentymässä.

– Keikkatyöläisenä on ollut vaikeampaa saada keikkatöitä, koska monet yritykset on työllistäneet omia työntekijöitään, kertoo pienentyneistä tuloistaan puolestaan Janina Repo.

– Siinä on taustalla se, että nuoria on paljon palvelualoilla, matkailu-, hotelli- ja ravintola-alalla, joissa korona on vaikuttanut kaikkein eniten. Sitä kautta nuoremmat ikäryhmät ovat kärsineet koronasta taloudellisesti eniten.