Korkojen äkkijyrkkä nousu on ajanut tuhannet opintovelalliset ahdinkoon – Kelalle miljoonalasku

Opintolainat voivat päätyä ulosottoon

Opintolaina on valtion takaamaa, eli jos velallinen laiminlyö lainan maksun pankille, Kela joutuu takaajana kaivamaan kuvettaan. Sen jälkeen Kela perii pankille maksetun määrän lainansaajalta neljän prosentin korolla.



– Jos asiakas ei ole pystynyt maksamaan lainaa pankille, harvoin maksukykyä löytyy Kelallekaan. Ja jos maksukykyä ei ole, velat voivat päätyä ulosottoon.



Keskimääräinen laina, jonka Kela on tänä vuonna joutunut maksamaan pankille, on Jaakkolan mukaan ollut noin 9 900 euroa. Viime vuonna se oli noin 7 800 euroa.



Jaakkola muistuttaa, että Kelan perintään siirtyvien opintovelallisten määrä on melko pieni verrattuna siihen, kuinka paljon velallisia on yhteensä.



– Pankeissa on yhteensä puoli miljoonaa opintolainan saajaa. Kelalla on perinnässä noin 25 000 velallisen laina. Suurimmalta osalta velallisista pankki perii lainaa ihan normaalisti takaisin.