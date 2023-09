Pääkaupunkiseudulla opiskelevalle Miialle, 23, opintolaina on välttämätön – yhä useampi opiskelija rahoittaa elämistään lainalla

Medianomiksi opiskeleva Miia Soininen, 23, on nostanut lainaa opintojensa alusta alkaen täydet määrät. Suomessa asuva opiskelija on oikeutettu 650 euron lainatakaukseen valtiolta kuukaudessa, eli kolmannen opiskeluvuotensa nyt syksyllä aloittanut Soininenkin on ehtinyt kerryttää itselleen jo tuhansien eurojen lainapotin. Hän pitää opintolainaa välttämättömänä opintorahan, asumistuen ja ajoittaisten ansiotöiden ohelle.