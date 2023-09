Hallitus haluaa ulkomaisten opiskelijoiden kattavan koulutuksensa kustannukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallitusneuvottelijoille keväällä luovuttaman muistion mukaan tavoitteena on, että kansainvälisten opiskelijoiden suorittamiin tutkintoihin ei kohdistuisi enää julkista rahoitusta. Muutoksen katsotaan vapauttavan resursseja muiden opiskelijoiden kouluttamiseen.

Lukukausimaksuvelvollisia opiskelijoita yli 10 000

– Joidenkin alojen opetus on kalliimpaa kuin toisten. Voi olla, että niillä aloilla joudumme laskemaan apurahojen määrää, jotta saamme kustannukset täysin katettua, sanoo Nordlund.

Suomen houkuttelevuutta halutaan lisätä

Osa opiskelijan oleskeluluvalla maahan tulleista ulkomaalaisista opiskelijoista on kesken opintojaan saanut työperusteisen oleskeluluvan. Tämä on vapauttanut heidät lukuvuosimaksuvelvollisuudesta. Vastaavanlaisia tapauksia on tullut OKM:n tietoon viime aikoina kasvavissa määrin, kertoo Korhonen.