Reilusti yli puolet hakijoista jäi ilman korkeakoulupaikkaa – psykologin mukaan pettymystä ei kannata vähätellä

Välivuoden aikana voi lähteä vaikka kansanopistoon, avoimeen korkeakouluun tai ulkomaille opiskelemaan. Myös lisähauissa on mahdollista hakea täyttämättä jääneitä paikkoja, neuvoo Opintopolku.

Opetushallitus myös huomauttaa, että varasijoilta on mahdollisuus tulla valituksi vielä elokuun 6. päivään asti.

On luonnollista olla pettynyt

Osalle valintakokeissa ja ylioppilaskokeiden korotuksissa ravaaminen on tuttua, ja pettymys ilman opiskelupaikkaa jäämisestä monetta vuotta peräkkäin voi olla suuri. Tunnetta ei kannata vähätellä, kertoo psykologi- ja terapiapalvelu Klaufir Ry:n psykologi ja psykoterapeutti Riikka Lamminen STT:lle.

– Todennäköisesti nuori on tehnyt parhaansa. On luonnollista olla pettynyt, Lamminen sanoo.

Lamminen on huomannut, että usein aikuiset tulevat sanoneeksi nuorelle, että "paljon on vielä vuosia". Nuorille paikatta jääminen on kuitenkin sillä hetkellä suurin pettymys, eivätkä hyvää tarkoittavat lohdutukset välttämättä auta.