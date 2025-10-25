Suomen miesten maajoukkue eteni amerikkalaisessa jalkapallossa EM-finaaliin kaatamalla lauantaina Italian. Suomi juhli Saksan Krefeldissä pelatussa välierässä voittoa lukemin 9–8 (9–0).
EM-finaalipaikka on Suomelle toinen perättäinen. Kaksi vuotta sitten joukkue hävisi loppuottelussa Itävallalle. Tämänkertaisten EM-kisojen finaalissa Suomi kohtaa ensi tiistaina Itävallan tai Saksan, jotka kohtaavat toisessa välierässä lauantai-iltana.
Suomi avasi Italia-pelissä pistetilinsä sateen piiskaamalla stadionilla ensimmäisellä neljänneksellä Tuukka Lehtosen juoksu-touchdownilla. Potkaisija Anssi Ruohonen onnistui hetkeä ennen taukoa kolmen pisteen kenttäpotkumaalissa.
Italia kiri ottelun jälkimmäisellä puoliskolla pisteen päähän, mutta Suomen puolustus pystyi pitämään vastustajan takanaan.
Euroopan mestaruudesta pelataan nyt 17. kerran. Suomelle finaalipaikka on 11:s, ja mestaruuksia sillä on viisi.