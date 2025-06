Tom Hanks ei ole yllättynyt tyttärensä väkivaltasyytöksistä äitiään kohtaan

Näyttelijä Tom Hanksin tytär E.A. Hanks kertoo muistelmateoksessaan edesmenneen äitinsä Samantha Lewesin henkisestä ja fyysisestä väkivallasta.

Näyttelijä Tom Hanksin, 68, tytär E.A. Hanks, eli Elizabeth Ann Hanks, 43, julkaisi huhtikuussa muistelmateoksen The 10: A Memoir of Family and the Open Road, jossa hän esittää väitteitä edesmenneen äitinsä näyttelijä Samantha Lewesin, oikealta nimeltään Susan Dillinghamin, henkisestä ja fyysisestä väkivallasta tytärtään kohtaan.

Tom kertoi toukokuun lopussa The Phoenician Scheme -elokuvan ensi-illan punaisella matolla Access Hollywoodille, mitä mieltä on tyttärensä syytöksistä.

– En ole yllättynyt siitä, että tyttärelläni oli sekä rohkeutta että uteliaisuutta tutkia tätä asiaa, josta hän oli mielestäni uskomattoman rehellinen. Me kaikki tulemme kirjavasta, säröisestä elämästä, me kaikki, Tom kertoi Access Hollywoodille.

Kuvassa vasemmalta oikealle pariskunta Samantha Bryant ja Colin Hanks, Tom Hanks ja vaimo Rita Wilson, Chet Hanks, Elizabeth Ann Hanks ja Truman Hanksimago images/Future Image/ All Over Press

– Hän on tyrmäävä, aina ollut. Jos sinulla on ollut lapsia, näet, millaisia he ovat, kun he ovat noin kuuden viikon ikäisiä, Tom jatkoi.

Muistelmateoksessa E.A. kertoo kokeneensa henkistä ja väkivaltaa äidiltään vanhempiensa avioeron jälkeen.

Hanks ja Lewes solmivat avioliiton tammikuussa 1978 ja heidän avioeronsa saatiin päätökseen vuonna 1987. Lewes sai ensisijaisen huoltajuuden, ja lapsilla oli määrätyt viikonloppu- ja kesävierailut Tomin luona.

– Vierailin isäni ja äitipuoleni, ja pian myös nuorempien velipuolieni, luona viikonloppuisin ja kesäisin, mutta 5–14-vuotiaana vuodet olivat täynnä sekaannusta, väkivaltaa, puutetta ja rakkautta, E.A. kirjoitti Peoplen aiemmin saamassa lausunnossa.

Vuosien kuluessa E.A.:n mukaan heidän jääkaappinsa äidin luona oli usein tyhjä ja täynnä vanhentunutta ruokaa. Hänen äitinsä vietti yhtä enemmän aikaa sängyssään Raamatun parissa.

E.A. kertoi muuttaneensa Los Angelesiin seitsemännellä luokalla sen jälkeen, kun hänen äitinsä väitetty hyväksikäyttö muuttui henkisestä väkivallasta fyysiseksi.

Lukion viimeisenä vuotena tytär sai äidiltään soiton ja tiedon, että tämä on kuolemassa. E.A. uskoo, että hänen äidillään oli kaksisuuntainen mielialahäiriö, johon liittyi äärimmäistä vainoharhaisuutta. Lewesiä ei kuitenkaan koskaan diagnosoitu.

Lewes kuoli keuhkosyöpään 49-vuotiaana maaliskuussa 2002.

Tomin uusin elokuva The Phoenician Scheme julkaistiin rajoitetusti elokuvateattereissa 30. toukokuuta ja tulee laajaan levitykseen 6. kesäkuuta.

Lähde: People, Access Hollywood