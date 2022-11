KooKoo-pomolta painava ukaasi joukkueen suuntaan – "Muutos on tultava nyt!"

KooKoon alkukauden kotisaldo on suorastaan surullista luettavaa. Joukkue on voittanut alkukaudella vain kolme ottelua kymmenestä kotiottelustaan.

Seuran toimitusjohtaja Sakari Välimaa on hyvin huolissaan joukkueensa peliesityksistä kotikaukalossa. Kiekkopomo latoi C Moren studiossa kovaa tekstiä joukkueen suuntaan.

– Minulle on oikeastaan ihan sama, miten valmennus ja joukkue tämän asian käsittelee, mutta parempi on, että kotipeleissä jatkuva sählääminen kiekon kanssa ja tuloksella leikkiminen pitää saada loppumaan tähän iltaan, Välimäki paaluttaa.

Yksi joukkueen otteita piinannut asia on virheherkkyys.

– Ihan liikaa tavallaan meidän lavasta vastustaja luo maalipaikkoja ja maaleja. Tehdään itsemme tosi tyhmän näköiseksi välillä. Tämä, miten olemme pelanneet kotona alkukauden pelit, näin emme voi jatkaa. Se on ihan selvä asia. Siihen on tultava muutos. Ihan sama, miten joukkue sen muutoksen tekee, mutta muutos on tultava ja nyt!